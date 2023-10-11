لم يحدث منذ غزو العراق.. جيش أمريكي كامل في شرق المتوسط ينتظر الحرب

قال الدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس الاستشاري لمركز دراسة الفكر والاستراتيجية المصرية، إن دعم جو بايدن للحكومة الإسرائيلية من الولايات المتحدة كان أقوى موقف تعزيز لإسرائيل منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج " كلام في السياسة"على شاشة القاهرة الإخبارية، أن لدينا الآن جيشًا أمريكيًا كاملًا وأكبر حاملة طائرات ومدمرات و500 ألف جندي، وهذا لم يحدث منذ حرب العراق.

ولفت إلى أن هذا يفسر رد الفعل الهائل على الأحداث التي تحولت إلى حوادث داخل الولايات المتحدة، فقد كان اجتماع بايدن في البيت الأبيض اختياريًا، وقدم نفسه مع نائبته كاميلا هاريس، التي نادرًا ما تظهر معه في السلطة التنفيذية خلال خطاب، باعتباره الشخص الوحيد الذي يمكنه إنقاذ إسرائيل على حد قوله.

وأشار إلى أن الديمقراطيين اختلفوا مع إسرائيل بسبب سياسة الاستيطان، ولكن على العكس من ذلك، فإن الجمهوريين متحدون في الحاجة إلى دعم إسرائيل ويحاول بايدن التأثير، حيث يهيمن أنصار ترامب الآن على الحزب الجمهوري.

يو إس إس جيرالد:

وحركت الولايات المتحدة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد، وسفنًا، ومقاتلات جوية إلى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أنها سوف توفر لإسرائيل المزيد من المعدات والذخائر.

يأتي ذلك بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، والذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "عدوان مروع وغير مسبوق".