الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل على باب العمارة يحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه

مسلسل على باب العمارة
مسلسل على باب العمارة

تقوم منصة Watch it بإطلاق الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل "على باب العمارة" اليوم الأربعاء، بطولة حاتم صلاح ومحمد رضوان، والذى حقق نجاحاً واسعاً  فور عرضه بعد الحلقتين الأولى والثانية، تتبلور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي.

مسلسل على باب العمارة

أبطال مسلسل "على باب العمارة"

مسلسل على باب العمار مكون من 10 حلقات فقط ويعرض بواقع حلقتين أسبوعيا كل أربعاء على منصة Watch it، بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان وآية سماحة ، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

 

أحداث مسلسل "على باب العمارة"

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

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