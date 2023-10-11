اتحاد الشلل الدماغي يعلن موعد انطلاق بطولة الجمهورية للسباحة بمشاركة 98 لاعبا

تنطلق يوم السبت المقبل، أول بطولات الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، للموسم الرياضي 2023- 2024، من خلال بطولة الجمهورية للسباحة CP وذلك بمشاركة 98 لاعب ولاعبة بالمركز الأولمبي بالمعادي.

اتحاد الشلل الدماغي يعلن موعد انطلاق بطولة الجمهورية للسباحة

حيث تقدمت 21 هيئة بإستمارات المشاركة في البطولة، التي تحظى بأهمية كبيرة من جانب الاتحاد.

ومن المقرر أن يتم اختيار عناصر منتخب مصر المشارك، في دورة الألعاب العالمية خلال الفترة من 1-9 ديسمبر 2023 بتايلاند تحت رعاية الاتحاد الدولي للإتاحة الرياضية.

وأعرب أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، عن سعادته بعودة الموسم الجديد لبطولات الاتحاد.

وقال أدم، إنه يتمني أن يكون الموسم الجديد بدأية خير لتحقيق نتائج جيدة في جميع الالعاب، وأفراز عناصر جديدة لتمثيل منتخب مصر في البطولات الافريقية والدوليه.