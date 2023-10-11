إجراء امتحانات القبول والمقابلات الشخصية للالتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

عقد مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج، امتحانات القبول والمقابلات الشخصية للطلاب الجدد الراغبين فى الالتحاق ببرامج التعليم المدمج، بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أنه تقدم لاختبارات القبول هذا العام أكثر من ٩٢٥طالبا وطالبة، وتم توزيعهم على مجموعتين نظراً لكثافة العدد.



وذكر الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اختبارات القبول عبارة عن ٤٨ سؤلاً في مبادئ اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، ومدة الاختبار ساعة واحدة ونظام الحل هو الاختيار من متعدد، أما أسئلة الصواب والخطأ فتكون بنظام البابل شيت، مشيرًا إلى أنه في حالة جتياز المتقدم اختبار القبول بنجاح بعد إعلان النتيجة، لابد من الحضور إلى المركز لاستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم خلال فترة التسجيل المعلنة على الموقع الرسمى للمركز.



وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، أن اختبارات القبول عقدت بلجان مجمع المدرجات المركزي، ومجمع الدكتور أحمد السماحي بمقر الجامعة القديم، مضيفاً أن برامج جامعة القاهرة تشمل تخصص علوم الأعمال بكلية التجارة، والنشر والحفظ الرقمي، واللغة الإنجليزية، علم النفس، الدراسات التاريخية بكلية الآداب، إلى جانب برنامج كلية تربية طفولة، وأيضاً برنامج الدراسات العربية والإسلامية بكلية دار العلوم.