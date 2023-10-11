محافظ القاهرة: المبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء تعد حدثًا هامًا

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء تعد حدثًا هامًا فى رحلتنا نحو بناء مجتمع أكثر استدامة وذكاءً حيث إن المؤتمر يجمع بين الحكومة والمهندسين والمختصين والناشطين في مجال البيئة والتكنولوجيا بهدف استكشاف وتعزيز الحلول الذكية للتحديات التى تواجهها المدن في القرن الحادى والعشرين.

جاء ذلك خلال احتفالية إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لإقليم القاهرة الكبرى فى دورتها الثانية ٢٠٢٣ والمقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والسفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأضاف محافظ القاهرة أن المدن تعيش حاليًا تحولًا هائلًا في مواجهة التحديات البيئيـة والاقتصادية والاجتماعيـة وفى ضوء هـذه التحولات، يصبح من الضروري أن نتبنى نهجًا مستدامًا يعتمـد علـى التكنولوجيا الذكيـة لتحقيق التنميـة المستدامة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتي في مقدمة أولويات الرئيس عبدالفتـاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تسعى مصر لتحقيـق رؤيتهـا ٢٠٣٠ على أرض الواقع بهدف رفع معدلات النمـو والقضـاء على الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأكد محافظ القاهرة أن هدفنا هو مشاركة محافظة القاهرة في هذه المبادرة بمشروعات رائدة في مجال تعظيم الاستفادة مـن موارد الدولة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين المرأة في مجال مواجهـة تحديات التغير المناخى، حيـث تستهدف المحافظة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة حيث إنه يمكننا مـن خلال تواجدنا معكـم الـيـوم إيضـاح جهـود المحافظة في التوعية بالمبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني، مشيرًا إلى أن القاهرة قد عقدت أكثر من 35 لقـاءً مـا بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وذلك بالمناطق والأحياء والمديريات، والجامعات ومراكز الشباب والمكتبات مما ترتب على حصول القاهرة على ٢٠٪ من إجمالى مشروعات الجمهوريـة التي بلغـت 5600 مشــروع وعددهم ۹۲۹ مشروعًا وقد تم استبعاد المشروعات غير المكتملة وغير المستوفاة ودراسـة ٥٢ مشـروعًا مكتملًا وتنطبق عليهم الشروط وقد انتهت اللجنـة إلى ترشيح 18 مشروعًا منهم بعـدد 3 مشـروعات في كـل فـئـة مـن فئات المبادرة الست.

وفي ختام كلمته أكد محافظ القاهرة على ضرورة الاستمرار في العمل الجاد مـن أجـل إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشاركة بمشروعات تنافس في جذب استثمارات جديدة للجمهورية الجديدة، مع ما تملكه الدولة المصرية من كوادر وكفاءات.



