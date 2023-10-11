محافظ أسيوط يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فضيلة أ.د محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الازهر السابق ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والوفد المرافق له؛ لبحث ودعم سبل التعاون بين المحافظة والمنظمة في تنفيذ برامج التوعية والدورات التدريبية المتنوعة للمنظمة وتنفيذ ورشل عمل وندوات ومؤتمرات تثقيفية ضمن خطة المنظمة لاستهداف كافة فئات المجتمع وتفعيلا للمشاركة المجتمعية.



وضم الوفد كلا من: أ.د كمال الحداد - رئيس فرع المنظمة بأسيوط، أ.د محمد عطا الله - عميد كلية التربية بنات بأسيوط، والدكتور محمود محروس فراج - منسق فرع المنظمة بأسيوط وعلي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة، وأحمد الحسيني - إدارة الفروع الداخلية، والشيخ سيد عبد العزيز - مدير عام الدعوة بمنطقة وعظ أسيوط وعضو مجلس إدارة المنظمة.



واستعرض اللقاء خطة وبرامج المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والتي يجري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية وبخاصة بمحافظة أسيوط والتي شهدت اليوم تنظيم ندوة توعوية بكلية التربية بنات بفرع جامعة الأزهر بأسيوط بعنوان "استيقظ وافهم"؛ للتوعية بخطورة حروب الجيل الرابع والخامس، والتأكيد على ضرورة نشر الوعى ونبذ العنف والتطرف وكيفية مواجهة حروب الشائعات والاستغلال الامثل لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا المتنوعة والتحذير من خطورتها.

وأشاد المحافظ -خلال اللقاء- بدور خريجي الأزهر في نشر الوعي والثقافة والفكر الإسلامي الوسطي كما أشد بفعاليات وبرامج التوعية الخاصة بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتى تضم قامات دينية وعلمية كبيرة والتي يجري تنفيذها لمواجهة الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع والحفاظ على تماسك الدولة المصرية والحفاظ على مكتسبات التنمية ودعم أركان الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما وجه المحافظ الشكر للدكتور محمد المحرصاوي والوفد المرافق له لتشريفهم للمحافظة.



وأعلن المحافظ، دعمه الكامل لفعاليات وبرامج المنظمة بالمحافظة وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ تلك البرامج لخدمة أهالي المحافظة واستكمال مسيرة التنمية والقضاء على الأفكار الهدامة والمغلوطة ونشر سماحة ووسطية الإسلام وتنظيم الدورات العلمية والتعليمية.



ومن جانبه استعرض الدكتور محمد حسين المحرصاوي، بعض برامج التوعية والفعاليات التي نفذتها المنظمة بمحافظة أسيوط وبعض محافظات الجمهورية بالتعاون مع جامعة الأزهر والأوقاف وكافة مؤسسات الدولة؛ للتصدي للأفكار المغلوطة ومواجهة حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات، فضلا عن الندوات والمؤتمرات التثقيفية، مشيرا إلى أهمية مجلة "نور" التي تصدرها المنظمة، في حماية الأطفال من الأيديولوجيات المتطرفة فضلا عن الدور التربوي والتوعوي المميز لمجلة نور فى إعادة الوعي لدى أطفال مصر والمنطقة العربية.

وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور محمد المحرصاوي درع المنظمة، للوزير المحافظ؛ تقديرا لجهوده في دعم مسيرة التنمية ودعم برامج المنظمة بالمحافظة.