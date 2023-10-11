الجمعة.. انطلاق انتخابات نقابة الأطباء بالبحر الأحمر

تنطلق صباح يوم الجمعة القادم 2023/10/13، انتخابات نقابة الأطباء بالبحر الأحمر، وتبدأ عملية التصويت تحت إشراف قضائي فى الساعة التاسعة صباحا بمقر نقابة الأطباء بالبحر الأحمر وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

وفاز الدكتور أحمد عبدالمالك نقيب الأطباء الحالى بمنصب نقيب الأطباء بالتزكية.

ويتنافس 4 مرشحين فوق السن (أكثر من 15سنة) على مقعدين:

1- دكتورة أسماء يوسف محمد مبارك

2- دكتور صموئيل توفيق بشاى

3- دكتور أمجد كامل عطية

4- دكتورة مروة حمدى

بينما يتنافس 3 مرشحين تحت السن (أقل من 15سنة ) على مقعدين

1- دكتور أحمد شافى

2- دكتور إسلام عبدالرشيد

3- دكتور محمد النجار

جدير بالذكر أن عدد الأطباء الذين لهم حق التصويت بالبحر الأحمر 1500 طبيب وطبيبة تقريبا

نقابة أطباء البحر الأحمر