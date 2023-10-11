أنشطة مرتقبة في كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس

تستقبل كنيسة العذراء مريم والقديس أثناسيوس بمنطقة النعام التابعة للأقباط الأرثوذكس، السبت المقبل، فعاليات الأقباط الأرثوذكس خلال إقامة النشاط الروحي بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا.

ويتخلل اللقاء إقامة القطوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل بمشاركة الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة وخورس الشمامسة والمُصلين.

عاشت الكنيسة القبطية بالفترة الماضية فعاليات روحية متعددة وكان من أخرهم ختام لعيد الصليب الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة أقامت خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية وروى الباحثون عن صعوبة العثور الصليب أن السبب يرجع إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" الذي أقامه ادريانوس الإمبراطور في لك الحين، وتحرص الكنيسة على إعادة أحياء هذه الكرى في 3 تواريخ خلال العام.

أمرت الملكة هيلانة حسب ماورد في الكتب المسيحية، بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان ورفع الصليب المقدس.