يوسف المناعي يبدأ مهمته مع نادي أبها

وصل المدرب التونسي يوسف المناعي إلى مدينة أبها في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، لبداية مهمته رسميًا مع زعيم الجنوب من الجولة العاشرة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

يوسف المناعي يصل السعودية لتدريب نادي أبها

وسيكون يوسف المناعي خلفًا للمدرب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، والذي اعلن الإدارة رحيله بشكل رسمي قبل أيام، وتكليف المدرب الروماني جورج تيميش بالإشراف على الفريق الأول حتى التعاقد مع مدرب جديد.

يمتلك المدرب التونسي يوسف المناعي خبرة كبيرة، في أفريقيا والسعودية، ولن يكون حديث عليه العمل في المملكة العربية، خاصة أنه عمل كمدرب مساعد في أندية الهلال والاتفاق، بجانب عمله في كمدرب مساعد أول في نادي الإفريقي التونسي.

وشغل صاحب الـ48 عاماً منصب المدير الفني في أندية الشعب والعربي بالدوري الإماراتي، والأهلي البحريني وعمل كمشرف فني في فريق أهلي دبي الإماراتي، بجانب قيادته أندية القادسية والعدالة.

وعلى سبيل البطولات نجح يوسف المناعي في تحقيق لقب كأس ولي العهد مع نادي الهلال وحصد المركز الثالث في بطولة الدوري مع نادي الاتفاق.