الأزهر والأوقاف ينظمان برنامج المنبر الثابت في 40 مسجدا بأسيوط

في إطار التعاون المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بهدف تعزيز الوعي الديني والمجتمعي للمسلمين.

انعقد برنامج المنبر الثابت في مديرية أوقاف أسيوط حيث تم تنظيمه في 40 مسجدًا مختلفًا بينهم مسجد الرجاء ومسجد المجموعة الصحية. وتمتع هذا البرنامج برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

تناول برنامج المنبر الثابت الدعوي موضوع "تقديم المصلحة العامة على الخاصة وأثره في استقرار المجتمعات وبناء الدول". حيث أكد المشاركون أن المصلحة العامة يجب أن تأتي في مقدمة الاهتمامات وتحقيقها يساهم في استقرار وتنمية المجتمعات.

وأشار المشاركون إلى أن المصلحة العامة تمثل الصالح العام للمجتمع بأكمله، وتجب العمل على تحقيقها مهما تطلب الأمر من تضحيات وجهود. بالإضافة إلى ذلك، أوضحوا أن كلما كانت المصلحة العامة أشمل وأعم، كانت قيمة تحقيقها أعظم وثوابها أكبر.

تمحورت النقاشات في البرنامج حول أهمية العمل الجماعي والتضحية من أجل المصلحة العامة، والتأكيد على أن تحقيق الاستقرار والتنمية يتطلب تضافر الجهود والتكاتف بين الأفراد والمؤسسات.

يعد برنامج المنبر الثابت الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فرصة لتوعية المسلمين وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي في سبيل المصلحة العامة. ويعد هذا البرنامج نموذجًا جيدًا للتعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية لخدمة المجتمع. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في إثراء حوارات الدين والمجتمع وتعزيز قيم التعاون والتضامن بين المسلمين.