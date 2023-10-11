محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الإعلان عن مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بتكثيف الإعلان والتوعية بضرورة المشاركة في مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" وكيفية التقديم فيها والتي انطلقت في دورتها الرابعة لعام 2024 ابتداءًا من 1 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2023 تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وتحت إشراف وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة على مستوى الجمهورية وذلك للنشء من عمر 5 سنوات وحتى 18 سنة بهدف الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة ورؤية مصر 2030والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

وأكد محافظ أسيوط – في بيان صادر عن إدارة إعلام محافظة أسيوط - على ضرورة التشبيك بين كافة الجهات المختصة سواء التعليمية أو الثقافية أو الشبابية لمتابعة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بالتقدم للمسابقة واختيار عدد كبير من النماذج الموهوبة من أبناء أسيوط في كافة المجالات مع تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة خلال سير عملية التقدم للمسابقة لافتًا إلى أن الدولة المصرية أعدت بنية تحتية جيدة لأبناءنا ونمتلك حاليًا العديد من الإمكانيات والوسائل التي تساهم في دعم أبناءنا قادة المستقبل وتوفر لهم المناخ الملائم للابتكار والإبداع مشيدًا بالجهود المبذولة من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في دعم المسابقة لإبراز العناصر الموهوبة وأصحاب الابتكارات من الأطفال لتوفير البيئة المناسبة لهم وتعليمهم وتدريبهم بالشكل الأمثل ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل.

كان محافظ أسيوط قد كلف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالإعلان عن الجائزة بكافة قرى ومراكز المحافظة وجميع مديريات الخدمات والمؤسسات والجهات المختلفة وبخاصة الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم ونشرها لتصل لكافة المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النشء والمبدعين للمشاركة في أقسام المسابقة.

تجدر الإشارة إلى أن شروط مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" في دورتها الرابعة تمثلت فى أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عام كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عام كمستوى ثاني وتقدم الأعمال باللغة العربية فقط ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة ولا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع وفي حالة العمل الجماعي في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه وتحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم وإذا لم تحدد نسب المشاركة تقسم الجائزة عليهم بالتساوى (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاث أشخاص) وفي حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة يستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة ومرحلة ثانية للأعمال التى تم تصعيدها من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة وفي حالة وفاة المتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا وتستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوفي شروط الجائزة "والتقدم إلكترونيًا" عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجائزة (www.ckp.eg) و"التقدم يدويًا" بفلاش ميمورى يوضع عليه العمل وملف BDF يتضمن (استمارة الجائزة مستوفاة، وصورة واضحة لشهادة ميلاد المتقدم) وإرسالها من خلال البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة "1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة - الزمالك - القاهرة" (لا تسترد الفلاشات أو أوراق التقدم) وعملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمتقدم الاطلاع عليها وللاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكتروني (www.ckp.eg) أو التليفون - واتساب (01559919944) .