المدير العام للإيسيسكو يستقبل وفدا رفيع المستوى من تتارستان

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وفدا رفيع المستوى من جمهورية تتارستان الروسية، حيث تم بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو وتتارستان في المجالات الثقافية والعلمية وبناء قدرات الشباب.

واستهل الدكتور المالك اللقاء، بالتعبير عن الشكر والتقدير لجمهورية تتارستان، وفخامة الرئيس رستم مينيخانوف، والمسؤولين هناك على ما لقيه من حفاوة خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة قازان في شهر أغسطس الماضي.

فيما أعرب وفد جمهورية تتارستان، والذي ضم السيد تيمور سليمانوف، مساعد رئيس الجمهورية رئيس حركة الأوائل للشباب والأطفال في روسيا، والسيدة إرادة أيوبوفا، وزيرة الثقافة في تتارستان، عن الشكر لمنظمة الإيسيسكو ومديرها العام على دعوتهم لحضور الدورة الأولى من المؤتمر الدولي حول علماء العالم الإسلامي، والتي تحمل عنوان: "الفارابي وإسهاماته عبر التاريخ الإنساني".

وتطرق اللقاء إلى بحث مقترحات للتعاون بين الإيسيسكو وتتارستان، خصوصا فيما يتعلق ببناء قدرات الشباب، وتنمية مهاراتهم لتواكب التطورات التي يشهدها العالم، حيث أوضح وفد تتارستان أن هناك مهرجانا شبابيا كبيرا سيتم تنظيمه خلال شهر مارس 2024 في مدينة سوتشي، بمشاركة 20 ألف شاب نصفهم من روسيا الاتحادية والنصف الآخر من حول العالم، مشيرين إلى إمكانية مشاركة الإيسيسكو في هذا الحدث الكبير وتنظيم عدد من الأنشطة خلاله. كما أكد الوفد أن هناك برنامجا ثقافيا يتم الإعداد لتنفيذه خلال رئاسة روسيا لمجموعة دول "بريكس" 2024. كما تمت مناقشة إمكانية تسجيل عدد من المواقع التاريخية المتعلقة بالحضارة الإسلامية في جمهورية تتارستان، على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.

خطط تنفيذية تتابع وتشرف على برامج ومشاريع التعاون

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على مواصلة التنسيق، لوضع خطط تنفيذية تتابع وتشرف على برامج ومشاريع التعاون، التي يتم الاتفاق عليها بين الإيسيسكو والجهات المختصة في جمهورية تتارستان.

حضر اللقاء من الإيسيسكو السيدة راماتا ألمامي مباي، رئيسة قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، والسيد أنار كريموف، رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي، ومن تتارستان حضرت السيدة ديلبار ساديكوفا، رئيسة أكاديمية دبلوماسية الشباب، والسيدة آلا كوندراتيفا، نائبة رئيس حركة الأوائل للشباب والأطفال في روسيا.