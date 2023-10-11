سعر هاتف OnePlus Open المحتمل

من المتوقع أن تطلق OnePlus قريبًا أول هاتف ذكي قابل للطي هذا الشهر. وفقًا للتسريبات المتعددة عبر الإنترنت، من المتوقع أن تطلق OnePlus الهاتف الذكي OnePlus Open في 19 أكتوبر. والآن ظهر تسرب جديد عبر الإنترنت يكشف عن الأسعار المحتملة لهاتف OnePlus الذكي القادم.



سعر فتح OnePlus المحتمل



وفقًا لتقرير نشره WinFuture، قد يأتي الهاتف الذكي OnePlus Open الذي لم يتم إطلاقه بعد بخيارات اللون الأسود والأخضر. يضيف التقرير أيضًا أن الشركة قد تقوم بتسعير OnePlus Open بسعر 1699 دولارًا، مما يجعلها أرخص قليلاً من Samsung Galaxy Z Fold 5 الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

OnePlus Open المواصفات المحتملة



تشير المواصفات المتوقعة للهاتف الذكي OnePlus Open القادم إلى إمكانية إعداد كاميرا خلفية ثلاثية، ومن المحتمل أن تتضمن عدسة المنظار لتعزيز قدرات التكبير/التصغير. تشير المعلومات المسربة أيضًا إلى وجود مستشعر بصمة الإصبع مثبت على الجانب لفتح القفل بسهولة وشاشة تتميز بكاميرا مثقوبة. تشير هذه الميزات المُشاع عنها إلى تجربة تصوير رائعة، وأمان بيومتري محسّن، وشاشة حديثة لجهاز OnePlus Open.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الجهاز سيتم تجهيزه بمجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، مما يضمن أداءً قويًا. ومن المتوقع أن يعمل بنظام التشغيل Android 13، مع تخصيص واجهة OxygenOS Fold الخاصة بشركة OnePlus، مما يعد بتجربة مستخدم سلسة وفعالة.

يشاع أن الهاتف الذكي مزود بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل. الكاميرا مدعومة من شركة Hasselblad.

يبدأ OnePlus رسميًا في إثارة الهاتف الذكي OnePlus Open

بدأت شركة OnePlus India في نشر إعلان تشويقي للهاتف الذكي OnePlus Open القادم على مقبضها الرسمي X (المعروف سابقًا باسم Twitter). شاركت الشركة مقطع فيديو صغيرًا يحمل شعار "الأفضل لم يأت بعد". يقول المنشور الذي تمت مشاركته: "تفاني لمدة عقد من الزمن لتقديم أفضل التقنيات لمجتمعنا. قصة طويلة من عقد من الزمن لا تستقر أبدًا. استعدوا لفتح فصل جديد في تراثنا."