Call of Duty: Modern Warfare III PC.. الوصول المبكر إلى النسخة التجريبية المفتوحة 12 أكتوبر

Call of Duty: Modern Warfare III ستحل محل Call of Duty: Modern Warfare II. في اللعبة القادمة، سيواجه الكابتن برايس وفرقة العمل 141 مجرم الحرب القومي المتطرف فلاديمير ماكاروف.

قامت Activision بتضمين دعم Nvidia DLSS في العديد من ألعاب Call of Duty، والتي تشمل - Black Ops Cold War، وVangguard، وModern Warfare، وModern Warfare II، وWarzone.

ستستمر شراكة مطور اللعبة مع صانع شرائح GPU بإدراج Nvidia DLSS 3 وNvidia Reflex في Call of Duty: Modern Warfare III، والتي من المقرر إطلاقها في 10 نوفمبر.



فتح الوصول المبكر إلى الإصدار التجريبي للبدء قريبًا: التفاصيل الأساسية



سيتمكن لاعبو الكمبيوتر الشخصي من المشاركة في الإصدار التجريبي متعدد اللاعبين قبل إطلاق Call of Duty: Modern Warfare III. سيتم تعزيز النسخة التجريبية باستخدام DLSS 2 وNvidia Reflex.

يمكن للاعبين الذين قاموا بشراء Call of Duty: Modern Warfare III مسبقًا البدء في لعب اللعبة في 12 أكتوبر. وستكون اللعبة متاحة للجميع بدءًا من 12 أكتوبر ويمكن تنزيلها للعب حتى 16 أكتوبر.

سيتم تمكين الإصدار التجريبي من اللعبة عبر اللعب المشترك وسيحتوي على مجموعة مختارة من خرائط اللعب الجماعي الأساسية من 16 خريطة إطلاق مميزة للعبة Call of Duty: Modern Warfare 2 لعام 2009.

تم إحضار هذه الخرائط من اللعبة السابقة وستتم إضافتها إلى اللعبة. يتم تحديثها للعبة Call of Duty: Modern Warfare III. علاوة على ذلك، يمكن للاعبين أيضًا لعب Ground War لتجربة خرائط وميزات ومركبات جديدة.

سيكون وضعا اللعب الجماعي وZombie بالإضافة إلى جميع محتويات اللعبة الأخرى متاحين للعبة Call of Duty: Modern Warfare III التي سيتم إطلاقها رسميًا في 10 نوفمبر.



كيفية تجهيز الأنظمة للعبة



لجعل لعبة النظام الخاصة بهم جاهزة للإصدار التجريبي متعدد اللاعبين من Call of Duty: Modern Warfare III، يحتاج اللاعبون إلى التوجه إلى علامة تبويب برامج التشغيل في GeForce Experience أو GeForce.com للتنزيل والتثبيت.