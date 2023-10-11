الشيف عبدالله القنيصي يوضح الطريقة السليمة لشواء اللحوم والسر فى الفلفل

قال الشيف عبدالله القنيصي أشهر أطباق الشتاء التي تشتهر في الخليج، وهي لحوم مشوية والحنيني والعصيدة والمطازيز والجريش

اوضح الشيف عبدالله القنيصي إن المشاوي تتميز بأنها قليلة السعرات الحرارية، مؤكدًا أنه يمكن تناول طبق من الريش أو الستيك المشوي بمنتهي الأمان وذلك بمراعاة قواعد السلامة أثناء الشواء

سواء كان الشوي بالفحم أو الغاز، انتبه أكثر للشواية أكثر من جميع الملحقات، يجب أن تكون ذات جودة عالية، صلبة وقوية، ويجب أن تكون القضبان الموجودة في الشبكة سميكة نسبيًا ويجب ألا تكون المسافات بينهما واسعة جدًا لكي لا تنزلق قطع اللحم أثناء الشواء، ويجب أن تكون نظيفة.



تايع الشيف عبدالله القنيصي ان اهميه تتبيلة اللحوم يجب أن يحتوي التتبيلة للحم المشوي على مكون حمضي مثل عصير الليمون أو الخل، وهذا يضيف نكهات لذيذة ويطري اللحم، مع تجنب الزيوت في المخللات عند الطهي على الشواية، لا يساهم الزيت في إضافة أي نكهة إلى اللحم وسوف يحترق وينتج عنه دخان عندما يتساقط على الفحم المتوهج فقط.

وأوضح الشيف عبدالله القنيصي نصائح هامة لضمان الاستمتاع بتناول اللحوم المشوية بطريقة صحية وآمنة وهي:

قبل وضع اللحم على الشواية نقوم بتسخين الشواية قبل الشواء بنصف ساعة.

نحرص عند استخدام الفحم في أعمال الشواء أن تكون شرائح اللحم مرتفعة عن الفحم بمسافة لا تقل عن 6 سنتيمتر حتى لا ينضج الوجه الخارجي للحم دون نضجها من الداخل.

نقوم بإضافة الخل والليمون وتتبيل اللحم جيدًا قبل الشواء بساعتين على الأقل.

نحرص على تقليب اللحم المشوي اثناء الشواء باستخدام ماسك اللحوم ونبتعد عن تقليب اللحم بالشوكة لأنها تعمل على تقطيع قطع اللحم وتفقدها عصارتها ومذاقها المميز.



اضاف هالشيف عبدالله القنيصي اثناء الشوي:لتجنب التصاق اللحم بالشبكة، أدهن اللحم بطبقة رقيقة من الدهون.

لا تخفف من درجة الحرارة أثناء الشوي واجعلها درجه ثابته.

أقلب اللحم عندما تبدأ العصائر بالنزول على السطح.

قم بتحمير شرائح اللحم الكبيرة والأضلاع الكاملة على نار مباشرة في البداية.

وفي النهاية يحذر الشواء داخل الفرن لأنه يقوم بامتصاص عصارة اللحوم وجعلها قاسية