مهرجان الغناء بالفصحى 2023| كاظم الساهر يلتقي جمهوره.. الجمعة

يعيش القيصر كاظم الساهر أجواء غنائية من طراز خاص مع جمهوره، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى، والذي يضم كبار رموز الغناء العربي.

موعد حفل كاظم الساهر في مهرجان الغناء بالفصحى 2023

ومن المقرر أن يقام حفل كاظم الساهر يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، ويشاركه الحفل الفنانة جاهدة وهبة والفنانة أروى السعودية.

برنامج مهرجان"الغناء بالفصحى"

يهدف المهرجان إلى في دعم اللغة العربية ونشرها، ويستهدف محبي الموسيقى الأصيلة بشكلٍ عام، واللغة العربية الفصحى خاصةً.

يشارك في المهرجان قامات فنية كبيرة على رأسهم القيصر كاظم الساهر، والفنان القدير لطفي بوشناق، بجانب الفنانة جاهدة وهبة.

ضع المهرجان اللغة العربية في قوالب فنية متميزة ومختلفة، بهدف نشر الفصحى بشكلٍ لاينسى، على مدار يومي "الغناء بالفصحى".

ومن المقرر أن الحفلات ستبدأ في التاسعة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، فيما أسعار التذاكر تبدأ من 150 ريالاً.

يأتي المهرجان استمرارًا لأنشطة المملكة الفنية والثقافية المنتشرة في عدد من مدنها، بجانب موسم الرياض وموسم

جدة الغناء، وأخيرا بموسم احتفالات عيد الفطر المبارك الذي ضم عددا كبيرا من نجوم الغناء في العالم العربي.

وعلى جانب آخر يعود القيصر كاظم الساهر لمسامع جمهوره بألبوم غنائي جديد، وذلك ضمن الإصدارات العربية الجديدة لعام 2023، لكبار رموز الغناء العربي.

عدد أغاني ألبوم كاظم الساهر الجديد وفريق عمله

ومن المقرر أن يضم الألبوم الجديد 12 أغنية من أشعار الراحلين نزار قباني وكريم العراقي، بجانب بعض من كلمات كاظم الساهر، وبمشاركة “ياسر البيلي، دارين شبير، داوود الغنام، خليل عيلبوني، وآخرون”.

أغنية كاظم الساهر الحياة 2022

كان قد طرح كاظم الساهر حديثًا أغنية "الحياة"، والتي حققت أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "شرِبت من أكوابها صبابةً حتى الملل وعشتُ في عذابها كآبةً لا تُحتمل باركتُ حتى غدرَها ولم أفارِق الأمل قاومتها في مكرها من حكَّم العقل وصل من لم يُفق من وهمه فعن أساه لاتَسَلْ صارت حياته عدم صارت همومه جبل إشرب لوحدك الأسى وذُق مرارةَ الفشل إن لم نقاوِمْ ضَعفَنا ليس لنا فيها محل هيَّ الحياةُ هكذا ذا طبعُها منذ الأزل".