ثقافة الفيوم تناقش «الهوية المصرية بين العصر الفرعوني وعصر الرقمنة»

يناقش الخبير السياحي أحمد الهواري الهوية المصرية بين العصر الفرعوني وعصر الرقمنة» في ندوة بقصر ثقافة الفيوم غداً الخميس.

وأكد الباحث أحمد البدري، أن الحديث في الندوة يدور حول مفهوم الهوية المصرية، بوصفها شخصية مصر، مؤكدًا أن مصر دولة تاريخية ذات ريادة ولها سماتها المميزة عن كل الأمم، وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي المميز جعلها مطمعًا للعديد من الدول المحتلة، لكنَّها حافظت على هويتها رغم التحديات الكبيرة التي عصفت بها، ومحاولة البعض طمس الهوية المصرية.

وسيتناول عرضًا للحقب التاريخية المتنوعة التي مرت بها مصر منذ الحياة البدائية وعصر الأسرات واستقرار الإنسان المصري واختراع الكتابة مرورًا بعدد من الحقب حتي الوصول للفتح الإسلامي لمصر، موضحًا تميز الحضارة المصرية بالفنون والرسوم والإبداع.

كنوز الفيوم

وفى سياق متصل شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة "كنوز آثار الفيوم" التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع إدارة فريق الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم والتى اقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، واشراف الدكتور عادل عكاشه رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى.

حضر تدشين المبادرة الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار، والدكتورعلي البطل مدير عام آثار الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، و نرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة والعاملين بالجامعة، ومنطقة الآثار والطلاب، وذلك اليوم الأربعاءبقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

أوضح الدكتور عاصم العيسوي أن محافظة الفيوم تحتوي على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية عبر الحقب الزمنية المختلفة، وتمثل الفيوم أهمية كبيرة في التاريخ الإنساني عبر العصور ، وأثنى ه على التعاون بين الجامعة ومنطقة الآثار بالفيوم، مرحبًا بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني التي تهدف لخدمة الوطن وتنميته.

كما وجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركه في في فعاليات المبادرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، موضحًا أن القطاع بصدد تنفيذ عدد من المبادرات في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور محمد كمال خلاف أن المبادرة تهدف إلى تعريف الطلاب بمعالم وحضارة الفيوم ومقتنياتها وقيمتها التاريخية، مشيرًا إلى أن محافظة الفيوم أطلق عليها مصر الصغرى كونها تضم آثارًا تمثل حقبًا زمنية مختلفة. بداية من عصور ماقبل التاريخ ومرورا بالعصر الفرعونى واليونانى والرومانى والعصر القبطى والاسلامى

وأكد أن المبادرة تضم العديد من الأنشطة والفعاليات داخل كليات الجامعة المختلفة.

وشدد الدكتور علي البطل على أهمية التعاون بين منطقة آثار الفيوم والجامعة كونها صرحًا علميًا أكاديمياً داخل المحافظة وتضم اعداد كبيرة من الطلاب من مختلف المحافظات، وأشار إلى أهمية نشر الوعي الأثري وضرورة الحفاظ على الآثار التي تدل على عراقة وحضارة الإنسان المصري، ودعا الطلاب لزيارة الأماكن الأثرية داخل المحافظة.

كما قدمت نرمين عاطف عرضًا تقديميًّا حول أبرز الأنشطة التي تقوم بها إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم.