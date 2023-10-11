الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بسبب مبلغ مالي.. كهربائي ينهي حياة شقيق زوجته بالجيزة

حملة أمنية
حملة أمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخص، متهم بالتعدي على آخر بعصا خشبية وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما، جرى نقل الجثمان إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (موظف - مُقيم بدائرة القسم) متوفياً إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس.


بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيق زوجته (فنى صيانة كهرباء - مقيم بذات الناحية) تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

 

وبتقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور وبمواجهته إعترفبإرتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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