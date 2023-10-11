"علوم الأزهر" بأسيوط تفوز بالمركز الأول في المبادرة القومية للمشروعات الذكية الخضراء

حصل المشروع الذي قدمه الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية علوم بنين بجامعة الأزهر بأسيوط على المركز الأول عن فئة المشروع بعنوان “الإنتاج الذاتي للغذاء باستخدام إكوابونيك ذكية صديقة للبيئة” والذي يقدم حلولاً عملية وواقعية لمشكلة الغذاء في مصر من خلال الاستزراع السمكي المستدام.

جاء ذلك تأكيداً على تميز وريادة كلية علوم بنين بجامعة الأزهر بأسيوط، ومساهمة في جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للوطن والمواطنين في الجمهورية الجديدة، ومن خلال إيمان ودعم مؤسسة الأزهر الشريف كجامعة وجامعة يرأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس مشيخة الأزهر الشريف. الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لشئون البحوث والدراسات العليا، والدكتور محمد عبد الملك، نائب رئيس جامعة الصعيد؛ لجهود تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050

كما حصل الدكتور عبد العزيز أبورية على المركز الأول في فئة مبادرة “ابتكار نوع جديد من أجهزة تخزين الطاقة” والتي تقدم حلولاً فعالة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية.