3 سنوات فى انتظار رصف ٢٠ مترًا

منذ ثلاث سنوات قامت مديرية الطرق بالجيزة برصف طريق مزغونة دهشور بطول ٢٠٠ متر بعد أن حصلت على قيمة تكاليف هذا الرصف من وزارة الاتصالات نتيجة قيام الأخيرة بالحفر، وبدلا من رصف الطريق بطبقة قوية تتحمل عوامل التعرية تم رصفه بطبقة لا تتعدى عدة سنتيمترات وتم ترك مسافة ٢٠ مترًا تقع يمين مزلقان السكة الحديد بمزغونة ونقطة الشرطة وهى منطقة حيوية ووعد الأهالى برصف الجزء المتبقى خلال أيام ومنذ ثلاث سنوات وبالتحديد فى شهر أكتوبر عام ٢٠٢٠ تم سحب المعدات ولم يتم رصف الجزء المتبقى، وقد ناشدنا رئيس إدارة الطرق بالبدرشين ومجلس المدينة ومديرية الطرق بالجيزة دون جدوى، لذلك أناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التدخل ورصف الجزء المتبقى رحمة بالمواطنين.

توقيعات عديدة من الأهالى