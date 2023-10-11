«تعليم الوادي الجديد»: انطلاق المنصة التعليمية «معًا نتواصل» السبت المقبل

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن بدء فعاليات المنصة التعليمية "معاً نتواصل" التي يتم تنفيذها لدعم طلاب المحافظة، برعاية الدكتور رضا حجازي، اعتباراً من السبت المقبل. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي. محافظ الوادي الجديد.



وأوضح ممثل التعليم بالمحافظة، أن البرنامج يبدأ بتقديم حصص تفاعلية لطلبة الصف الرابع حتى السادس وفق الجدول المرفق، بمساعدة نخبة متميزة من المعلمين المتميزين والمؤهلين وذوي الخبرة في مختلف المواد الدراسية، فيما يسمح الرابع وطلبة الصف الخامس والسادس تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الموحدة. ملك له.