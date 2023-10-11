ثلاث مهن.. ندوة وتدريب للشباب فى الوادى الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد عدة دورات تدريبية مجانية للشباب والشابات على مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وذلك بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الراشدة بمركز الداخلة ومركز الخارجة للتدريب المهني، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعوية بعنوان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. اقتصاديا والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة وكذلك دور المشروعات الصغيرة في تنمية المجتمع بمقر الوحدة المحلية بقرية الرشيدة لعدد 24 سيدة. وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتقديم دورات تدريبية مجانية للشباب في المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وتشجيعهم على التفرغ. إلى العمل الحر وتكثيف التوعية والتثقيف حول عمل المرأة وتمكينها اقتصادياً كعضو فاعل في المجتمع للمشاركة في عمليات التنمية.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بنويفو فالي، أنه تابع برامج التدريب في مراكز التدريب المهني للشباب، حيث بدأت الدورة التدريبية لـ 15 متدربة في التفصيل والخياطة، و15 شاباً. وفي مركز التدريب تم تدريب الرجال على مهنة التبريد والتكييف، بالإضافة إلى الطلاب على مهنة الطاقة الشمسية. ويدير محترف الخارجة محطة كهرباء بالمحافظة بقدرة 30 حصاناً بالكيلو 6 من قرية الشركة 8 وسط الخارجة. عمل كأول فريق لصيانة الألواح الشمسية على مستوى المحافظة خلايا JA بقدرة 550 وات وانفرتر 30 حصان وموتور نافورة 30 حصان ومضخة 30 حصان. وسيقوم هذا الفريق بتنفيذ أعمال الصيانة المجانية لوحدات الطاقة الشمسية بمركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائبه. محافظ حاكم. .

العمل بالوادى الجديد تتدرب الشباب في ثلاث مهن

العمل بالوادى الجديد تتدرب الشباب في ثلاث مهن

العمل بالوادى الجديد تتدرب الشباب في ثلاث مهن

العمل بالوادى الجديد تتدرب الشباب في ثلاث مهن

العمل بالوادى الجديد تتدرب الشباب في ثلاث مهن