الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة

الفيدرالي الامريكي
الفيدرالي الامريكي

اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. تترقب جميع أسواق المال العالمية خلال هذه الفترة قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي ولاسيما مع قرب انتهاء العام الجاري، إذ تقوم لجنة السياسات النقدية الأمريكية بتحديد سعر الفائدة خلال أيام.

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قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعًا

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موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي 

ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالي الأمريكي يوم 31 أكتوبر الجاري والذي يعد الاجتماع قبل الأخير خلال هذا العام والذي يمكن أن يتم فيه تحديد مصير الفائدة سواء بالتثبيت أو الرفع.

كما يجتمع الفيدرالي الأمريكي 8 مرات على مدار العام لتحديد سعر الفائدة ولاسيما بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على كافة دول العالم.

وفي سبتمبر الماضي، قرر بنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.5% كما هي عند أعلى مستوى في 22 عامًا، وذلك تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 25 على المدى الطويل.

مواعيد اجتماعات البنك الفيدرالي

يعقد البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعاته ثمانية مرات على مدار العام كالآتي:

يعقد البنك الفيدرالي الأمريكي أول اجتماع يوم 31 يناير و1 فبراير

ويكون الاجتماع الثاني يوم 21 و22 مارس

ويعقد الاجتماع الثالث يوم 2 و3 مايو

ويعقد الاجتماع الرابع يوم 13 و14 يونيو

كما يعقد الاجتماع الخامس يوم 25 و26 يوليو

ويكون الاجتماع السادس يوم 19 و20 سبتمبر 

فيما يعقد الاجتماع السابع يوم 31 أكتوبر و1 ونوفمبر

ويكون الاجتماع الثامن والاخير يوم 12 و13 ديسمبر 

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