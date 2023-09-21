قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعًا

قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، ومستشار المركز العربي للدراسات، إن قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بشأن تثبيت سعر الفائدة عند مستواها الحالي الذي يتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪ متوقعًا وذلك بهدف الوصول إلى معدل التضخم السنوي لـ2% على المدى الطويل وتحقيق أكبر قدر من الوظائف.

تثبيت سعر الفائدة

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، سبق وكان قرار تثبيت الفائدة الأمريكية، ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي إلى 3.7% من 3.2% في يوليو، والشهري إلى 0.6% مقارنة بـ 0.2% وقد رفع المركزي الأمريكي الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري، آخرها بنسبة 0.25% في يوليو الماضي، وبمجموع 11 مرة منذ مارس 2022، تزامنا مع التضخم المرتفع واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع أسعار الذهب

وذكر الخبير الاقتصادي، أنه عقب قرار المركزي الأمريكي، ارتفعت أسعار الذهب عالميا ليصل سعر أوقية الذهب إلى 1,963.55 وإعطاء قوة إضافية للدولار، حيث تراجعت أسعار أغلب العملات أمام الدولار، فيما ارتفعت السندات الأمريكية " قصيرة ومتوسطة الأجل"، بشكل كبير وانخفضت "طويلة الأجل" لـ 10 سنوات وقد تراجعت معظم أسعار الأسهم الأمريكية، وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير، على حد قوله.

الفيدرالي الامريكي

وبالأمس، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" البنك المركزي"، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي الذي يتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهو الأعلى منذ 22 عامًا.