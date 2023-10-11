"تعليم الوادي الجديد": تعليمات مشددة لسد العجز في المدارس بالقرى النائية بالداخلة

وجه المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، تعليمات مشددة بسرعة تغطية العجز بالمدارس بالقرى النائية التابعة لإدارة تعليم الداخلة وذلك خلال اجتماع عاجل مع مدير إدارة تعليم الداخلة مجدى محمود

وقال عبد العزيز إنه تمت مناقشة سبل تغطية العجز في الرياضيات والعلوم والاستعانة بالمرشدين لخدمة العملية التعليمية والطلاب، بالإضافة إلى الالتزام بالخطة الزمنية وتوزيع الخطط الدراسية، بالإضافة إلى تكثيف المراقبة في المدارس. مجال. يدعو إلى تحديد انضباط العملية التعليمية في مدارس المحافظة.

وأضاف أن اللجان الميدانية تراقب درجة الانضباط في العملية التعليمية في مدارس المحافظة ودرجة الانضباط والالتزام بكافة التوجيهات والمناهج وتوزيع الخطط الدراسية وكل ما يتعلق بنظام العمل، لافتاً إلى أن كافة ولا بد من تشكيل لجان لحل أية مشاكل أو معوقات داخل المدرسة، ولا تتم المغادرة إلا بعد التأكد التام من حلها.

وفي سياق متصل، قام عبدالعزيز بجولة مفاجئة في مدرسة اللغات الرسمية بمدينة موت، برفقة مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، وذلك بهدف متابعة سير نظام العمل ومستوى تحصيل الطلاب وتفعيله. الأنشطة التعليمية المختلفة في قاعات الأطفال الدراسية، وكذلك انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.

ونوه بالتزام جميع الموظفين بمعايير العمل والتعاون الجاد والمثمر للارتقاء بالعمل والنهوض به وتوفير كافة سبل الدعم للطلبة وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم لتنشئة أجيال واعدة.