انتهاء التصويت الجماهيري لاختيارات جوائز فيفا 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ قليل، انتهاء عملية التصويت الخاصة بالمشجعين، في اختيارات جوائز فيفا للأفضل عالمًيا في 2023، بمشاركة أكثر من مليون صوت جماهيري.

شملت عملية تصويت المشجعين اختيار أفضل لاعبة، وأفضل لاعب، وأفضل مدير فني للسيدات، وأفضل مدير فني للرجال.

كذلك اختيار أفضل حارسة مرمى، وأفضل حارس مرمى، وجائزة فيفا بوشكاش عن أفضل هدف وجائزة الجماهير الأفضل في العام.

الأفضل في 2023:

يذكر أن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم عن 2023 في منافسات الرجال قد شملت كلًّا من:

الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) ، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (النصر السعودي) والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

كما شهدت تواجد الألماني إيلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي/ برشلونة)، رفقة النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) والإسباني رودري (مانشستر سيتي).

شملت تواجد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي) والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي) والإنجليزي ديكلان رايس (وست هام يونايتد/آرسنال) والبرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).



ومن المقرر وفقًا لما أعلنه فيفا، أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تصفية الأسماء ليس في اختيارات الأفضل للرجال فقط وإنما في الاختيارات كافة، بواسطة مراجع داخل يستند لتقييمات خاصة، تمهيدًا لحصر الأبرز في كل فئة قبل إقامة حفل الفيفا السنوي.



يمكنك متابعة المزيد من أخبار بوابة الوفد عبر واتساب عن طريق الضغط هنا ..