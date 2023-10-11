الجدول الكامل لورش عمل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة 2023

تشهد فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) سلسلة متنوعة من ورش العمل المكونة من أربع ورش مقدمة للمتخصصين والمهتمين بالفنون السمع بصرية وفنون المسرح والأداء لتطوير أعمالهم الإبداعية.

البرنامج الكامل لورش مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

يقدم تلك الورش عدد من الخبراء والمتخصصين حيث يضم البرنامج ورش العمل متنوعة في مجالات التكنولوجيا التفاعلية وفنون المسرح والكتابة المسرحية، وهي مجانية.

تبدأ سلسلة الورش بورشة عمل "حدود وإمكانيات استخدام الواقع المعزز في المسرح" لمارتن وسنيوفسكي ورايمار دو لاشيفالغي، يومي الجمعة والسبت 13 و14 أكتوبر، بمعهد جوتة البستان.

أهداف ورش العمل في مهرجان دي كاف

وتهدف هذه الورشة أن تثير نقاشات وتبادل أفكار حول العقبات والفرص الخاصة بتكنولوجيا الواقع المعزز في الفنون الأدائية وأهمية التحول الرقمي لهذا المجال في المستقبل، حيث يكمل الـ10 مشاركين ورشة الواقع المعزز خطوة بخطوة مع وسنيوفسكي وتحت إشرافه، مقدمّا لهم التدريب العملي وفرصة التشبيك والتواصل بعالم البرمجة في هذا المجال وأنماطه التجريبية.

ومن المقرر أن يختتم المهرجان سلسلة ورش العمل بورشة عن "المسرح وكيفية التحضير للمشهد"، يديرها الكاتبان المسرحيان اريستيد تارناجدا وأوديل سانكارا من بوركينا فاسوو ذلك يوم 30 أكتوبر في ستوديو عماد الدين، وذلك في إطار ورشة تدريبية حول المسائل المختلفة المتعلقة بتحضير المشهد المسرحي.

تهدف "ورشة المسرح وكيفية التحضير للمشهد" إلى تسليط الضوء على مفهوم تكوين المشهد في المسرح، وما الذي يدفع الممارسين للكتابة المسرحية ويناقش العناصر الأساسية والأدوات المستخدمة في الكتابة المسرحية، حيث يدعو المشاركين إلى تعميق فهمهم لدور المخرج في تحضير المشهد، وماذا يقع خلف هذه الرغبة في الإخراج المسرحي، وكيف يمكنهم توجيه الممثلين، الورشة مفتوحة ل 12 مخرج ومخرجة مسرحيين صاعدين، كل منهم يختار مشروع مسرحي لتطويره، يشترط للمشاركة في هذه الورشة فهم عميق للغة الفرنسية وخبرة سابقة في الفنون الأدائية.