تحرير 22 مخالفة وغلق مخبز لمدة شهر فى حملة تموينية بأسيوط

نظمت مديرية تموين أسيوط برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبالتنسيق مع إدارة تموين الغنايم، حملة تموينية كبرى لتفقد المخابز البلدية بوسط الغنايم.

وأسفرت الحملة عن إغلاق مخبز لمدة شهر لإنتاج الخبز المحلي بوزن منخفض أكثر من 20 جراماً للرغيف الواحد، فضلاً عن تحرير 7 محاضر لإنتاج الخبز المحلي بوزن منخفض بين 10 و18 جراماً لكل رغيف و تحرير عدد 6 محاضر وذلك لإنتاج الخبز البلدي غير مطابق مع المواصفات القانونية وكذلك تحرير 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل زيارات للمخبز

تم تحرير محضرين لعدم نظافة الغرفة وأدوات العجن، وعدة بلاغات لعدم صيانة ميزان حساس ومختوم لنفس العام.

كما تم تحرير محضر لمخبز توكتوك السياحي لقيامه بتشغيل منشأة دون ترخيص من الجهات الحكومية المختصة.

وقاد الحملة أحمد سيد ومحمد خلف أبي سليم ضباط الضبط القضائي بالمديرية، وبإشراف ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط.

حملة تموينية بمركز الغنايم تحرر 22 محضر مخالفة وغلق مخبز لمدة شهر