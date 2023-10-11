بتكلفة 22 مليون جنيه.. تنفيذ حائط ساند وتغطية ورصف طريق بكفر صقر



تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز،لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال، لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه تم الإنتهاء من رفع كفاءة ورصف وتغطية بنطاق المركز بتكلفة 22 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء عمل حائط ساند بطول 120متر، وأعمال تغطية بطول 1000 متر بنطاق الوحدة المحلية بالمؤانسة، ورصف طريق بالحوامدة بطول 2500 متر بالوحدة سنجها، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين