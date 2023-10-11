اندلاع حريق داخل حظيرة مواشي في القليوبية ونفوق 5 رؤوس

نشب حريق داخل حظيرة ماشية بقرية الناصرية التابعة لدائرة قسم شرطة قها، أسفر عن نفوق 5 رؤوس ماشية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أجهزة أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة قها، بنشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية الناصرية دائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحريق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

نشوب حريق في محيط سينما بوسط البلد



‏اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، داخل في محيط سينما بوسط البلد، فيما هرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ وجارٍ التعامل مع النيران.

غرفة عملية إطفاء القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق في سينما ريفولي بوسط البلد، وعلى الفور تم توجيه قوات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع كرات اللهب في محاولة للسيطرة على الحريق.

إخماد حريق منزل في العياط



نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة العياط، دون وقوع خسائر بشرية.

غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العياط، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:

إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

توضح الإدارة أن هناك أخطاءً متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.