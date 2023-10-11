حصاد 154 ألف فدان أرز بقرى الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول الأرز، والذي يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظ، لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، خاصةً وأن محافظة الشرقية تعد من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

وتابع المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم، والتي بلغت 154679 فدان حتى الأن، موجها بضرورة إلتزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الارز المزروعة هذا العام بلغت 298622 فدان أصناف (سخا 101 ، سخا 104 ، سخا 107 ، سخا 108 ، جيزة 177 ، جيزة 178 ،جيزة 179 ، سوبر 300، هجين مصر1 ) مشيراً إلى أن إجمالي ما تم حصاده حتي اليوم بلغ (154679) فدان أرز بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه جاري تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات ارشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية المخلفات الزراعية والجدوى الإقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية كومبوست، وكذلك كبسها وبيعها، والاستفادة الإقتصادية منها، وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ولفت إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الأرز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.