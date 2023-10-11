موعد ومكان جنازة المخرج علاء محجوب

رحل المخرج علاء محجوب عن عالمنا صباح اليوم، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات وفارق الحياة هناك.

مكان عزاء الراحل علاء محجوب

ومن المقرر أن يقام عزاء الراحل علاء محجوب يوم الخميس داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك حسب ما أعلنت ابنته الفنانة نسمة محجوب.

وفي سياقٍ متصل كانت قد أقيمت شعائر صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية بينها قائلة:" يَا أَيْتُها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى ربك راضية مرضيةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم".. وداعًا الخلوق المخرج علاء محجوب.. تغمدك العلي القدير بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته، رحلة معاناة مع الأمل والحلم والألم المخرج علاء محجوب نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله خالص التعازي للأسرة الفنية وأسرته.

نبذة عن علاء محجوب

ولد علاء محجوب في 1952وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977 وحصل على درجة الماجيستير في الإعلان والتسويق.

بدأ علاء محجوب مشواره الفني بإخراج الأفلام الروائية، وأخرج أكثر من 120 إعلانا تلفزيونيًا و 200 فيلم خلال رحلته الفنية.