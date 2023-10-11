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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور

بوابة الوفد الإلكترونية

يبدأ يوم  14 اكتوبر الحالى الملتقى  الثالث  للتمور وتستضيفه مدينة الخارجه بالوادى  الجديد  بمشاركة العديد من الشركات  المصريه  المنتجه للتمور .

كانت منظمة  الاغذيه والزراعة  " الفاو " قد صنفت  مصر  على رأس  قائمة دول  العالم المنتجه للتمور بمعدلات  إنتاج  تصل  لأكثر  من 1.7 مليون طن  تنتج  من نحو 15.5 مليون  نخله  منزرعه على مساحة 135 الف فدان .

تحل المملكه العربيه السعوديه فى المركز الثانى  فى  قائمة  أكبر  الدول المنتجه برصيد  إنتاج يصل إلى 1.6 مليون طن ،تليها إيران ب1 3 مليون طن ،ثم  تحل دولة العراق  فى المرتبه الرابعه مع  الإشاره إلى أن  إجمالى الإنتاج  العالمى من التمور  يصل إلى نحو 10ملايين  طن .

يؤخذ على الشركات المصريه  المنتجه للتمور الإعتماد على السوق  المحلى وعدم  التوسع فى التصدير، حيث تصدر دوله مثل تونس  معدلات أكبر  من التى  يتم  تصديرها  من مصر . تنتج تونس نحو 300الف طن وتصدر  نحو 250الف طن سنويا ،وفى المقابل  تتصدر  مصر الإنتاج  العالمى ولا  تتجاوز صادراتها  100 الف طن !

الجريدة الورقية