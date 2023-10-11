مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور

يبدأ يوم 14 اكتوبر الحالى الملتقى الثالث للتمور وتستضيفه مدينة الخارجه بالوادى الجديد بمشاركة العديد من الشركات المصريه المنتجه للتمور .

كانت منظمة الاغذيه والزراعة " الفاو " قد صنفت مصر على رأس قائمة دول العالم المنتجه للتمور بمعدلات إنتاج تصل لأكثر من 1.7 مليون طن تنتج من نحو 15.5 مليون نخله منزرعه على مساحة 135 الف فدان .

تحل المملكه العربيه السعوديه فى المركز الثانى فى قائمة أكبر الدول المنتجه برصيد إنتاج يصل إلى 1.6 مليون طن ،تليها إيران ب1 3 مليون طن ،ثم تحل دولة العراق فى المرتبه الرابعه مع الإشاره إلى أن إجمالى الإنتاج العالمى من التمور يصل إلى نحو 10ملايين طن .

يؤخذ على الشركات المصريه المنتجه للتمور الإعتماد على السوق المحلى وعدم التوسع فى التصدير، حيث تصدر دوله مثل تونس معدلات أكبر من التى يتم تصديرها من مصر . تنتج تونس نحو 300الف طن وتصدر نحو 250الف طن سنويا ،وفى المقابل تتصدر مصر الإنتاج العالمى ولا تتجاوز صادراتها 100 الف طن !