نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج علاء محجوب

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج علاء محجوب، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

بيان نعي علاء محجوب من نقابة المهن السينمائية

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بينها قائلة:" يَا أَيْتُها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى ربك راضية مرضيةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم".. وداعًا الخلوق المخرج علاء محجوب.. تغمدك العلي القدير بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته، رحلة معاناة مع الأمل والحلم والألم المخرج علاء محجوب نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله خالص التعازي للأسرة الفنية وأسرته.

ولد علاء محجوب في 1952وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977 وحصل على درجة الماجيستير في الإعلان والتسويق.

بدأ علاء محجوب مشواره الفني بإخراج الأفلام الروائية، وأخرج أكثر من 120 إعلانا تلفزيونيًا و 200 فيلم خلال رحلته الفنية.

علاء محجوب

علاء محجوب هو والد المطربة نسمة محجوب، والتي اشتركت في برنامج المواهب الغنائية الشهير ستار أكاديمي في موسمه الخامس، وانطلقت بعدها في مشوار النجومية وأصدرت بعض أغانيها الخاصة والتي حققت نجاحاً جماهيريًا كبيرًا، وشاركت في عدد من المهرجانات المحلية والعربية على رأسها مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.