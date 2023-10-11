بوتين: "التعاون الدولي في مجال الطاقة يتطور رغم الوضع الجيوسياسي"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “إن التعاون الدولي في مجال الطاقة يتطور، على الرغم من الوضع الجيوسياسي”.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة واسعة من الخبراء والمسئولين في العاصمة الروسية موسكو، اليوم، الأربعاء، وفقًا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

أضاف أن المنتدى يجمع سياسيين وخبراء من روسيا ودول أجنبية لتقييم الاتجاهات والآفاق لتطوير مجمع الوقود والطاقة، وتبادل وجهات النظر حول التحديات التكنولوجية التي تواجه الصناعة، والنظر في المشاكل البيئية وتغير المناخ، لافتًا إلى أن التوصيات والنتائج التي سيتم التوصل إليها خلال أيام المنتدى ستعمل على تعزيز التعاون في مجال الطاقة الاستراتيجي وبناء مستقبل مزدهر.

من جانبها.. ذكرت الجهة المنظمة للمنتدى مؤسسة "روس كونجرس"، أن المنتدى ينعقد في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في موسكو في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر الجاري، موضحة أن الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".

أوضحت أن البرنامج يغطي مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر، مؤكدة أن عدد المشاركين في المنتدى هذا العام تجاوز 2500 مشارك من أكثر من 50 دولة.

بدوره.. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك- في كلمته-: “إن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط قد يؤثر على سوق الطاقة العالمية”.

أضاف: “من الواضح أننا نناقش هذه القضايا.. وأي أحداث من هذا القبيل في العالم قد تؤثر بطريقة أو بأخرى على وضع استهلاك موارد الطاقة بطريقة أو بأخرى”.