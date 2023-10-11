الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 89 مخالفة تموينية في حملات على أسواق المنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 89 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ، ومتابعة المخابز البلدية ، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية  ومراقبة الأسعار ، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين ، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة اللواء هشام آمنة  وزير التنمية المحلية ، بتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري ، والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين ، وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 89 مخالفة منها،  75 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- اختراق ماكينة مخبز-عدم وجود سجلات- أخري متنوعة) .

وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 14 مخالفة ، (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر – شهادة صحية  - غش تجاري- بيع بأزيد من السعر المقرر) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الجريدة الورقية