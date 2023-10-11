ضبط 89 مخالفة تموينية في حملات على أسواق المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 89 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ، ومتابعة المخابز البلدية ، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين ، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري ، والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين ، وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 89 مخالفة منها، 75 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- اختراق ماكينة مخبز-عدم وجود سجلات- أخري متنوعة) .

وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 14 مخالفة ، (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر – شهادة صحية - غش تجاري- بيع بأزيد من السعر المقرر) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.