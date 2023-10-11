الانتخابات الرئاسية 2024.. اعرف مكان لجنتك بالرقم القومي

الانتخابات الرئاسية 2024.. يبحث المواطنون في الوقت الحالي وخاصة من لهم الحق في المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024، عن الموقف الانتخابيي لهم، وطرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، وذلك بعد بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل 2023.

ويوفر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية معرفة مقر لجنة التصويت الخاصة بك في انتخابات الرئاسة، سواء بالاقتراع داخل الجمهورية أو خارجها.

خطوات لمعرفة مكان لجنتك للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي https://www.elections.eg/

ثم اضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

انقر على أيقونة الاستعلام.

وهناك طرق أخرى يمكن من خلالها معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، وذلك بالاتصال على أي من الأرقام التالية:

- رقم: 141.

- إرسال رسالة نصية على 5151 مكتوب فيها الرقم القومي.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

جدير بالذكر، أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج يوم 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023، وبالداخل يوم 10 و 11 و 12 من ديسمبر المقبل، وفي حالة الإعادة تكون موعد الانتخابات الرئاسية بالخارج يوم 5 و 6 و 7 يناير 2024، وبالداخل يوم 8 و 9 و 10 يناير 2024.

وسيتم إعلان النتيجة النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر الجولة الأولى، وفي حالة الإعادة سيتم إعلان النتيجة النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 16 يناير 2024.