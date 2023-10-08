تفاصيل إصدار تأشيرة الخروج النهائي من السعودية إلكترونيا عبر منصة "أبشر أعمال"

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، إطلاق خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المقيمة فى المملكة، أثناء فترة التدريب للعامل عبر منصة "أبشر أعمال" الإلكترونية ؛ والتي تسهل على أصحاب العمل إصدار التأشيرة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيا

وأضافت المديرية العامة للجوازات بالسعودية: “أن الخدمة تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيا خلال فترة تدريب العامل، وذلك عبر منصة أبشر أعمال الإلكترونية”.

أصحاب العمل للعمالة التجارية

وقالت: “ إن الفئة المستهدفة هي أصحاب العمل للعمالة التجارية، مشيرة إلى أن للخدمة مميزات؛ منها إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التدريب أو التجربة، وإصدار التأشيرة إلكترونيًا، والخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم”.

وأكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أن الهدف من تطوير الخدمة هو وجود إدارة بلا ورق، وتسهيل الإجراءات، والتحول الرقمي.

استخدام منصة أبشر أعمال



يذكر أن منصة أبشر أعمال للخدمات الالكترونية بالمملكة العربية السعودية، متاحة لاستخدامك الشخصي، ويخضع دخولك واستخدامك لهذه المنصة لبنود وشروط الاستخدام هذه، ولأنظمة المملكة العربية السعودية، وكذلك يعد وصولك ودخولك إلى المنصة موافقة دون قيد أو شرط على بنود وشروط الاستخدام، سواء أكنت مستخدماً مسجلاً أم لم تكن، وتسري هذه الموافقة اعتباراً من تاريخ أول استخدام لك لهذه المنصة.



