موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي، خاصة وأن عندما تم تطبيق الصيفي، تقدمت الساعة 60 دقيقة إلى الأمام منذ ذلك الحين.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، ويوافق تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26-10-2023، ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

الحرب العالمية الأولى

وعرف التوقيت الصيفي في العالم، أثناء الحرب العالمية الاولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة، ومنذ ذلك الحين وهناك توقيت شتوي وآخر صيفي.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وفي سياق آخر يشهد اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.