بق الفراش.. أسباب انتشاره وطرق الوقاية منه

بق الفراش.. تعاني باريس من انتشار حشرة بق الفراش والتى انتشرت على نطاق واسع، في البلاد ووصلت إلى كافة المرافق الحيوية، كالفنادق وشركات النقل والمترو والقطارات، وهو م دفع البلاد إلى اتخاذ اجراءات وقائية لمنع نقل هذه الحشرة إلى البلدان التى تسافر إليها وإلى بلدانها.

انتشار حشرة بق الفراش

وقد رصد المواطنين في الأماكن العامة، في باريس انتشار حشرة بق الفراش في القطارات ودور السينما والمدارس، كما تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن وجود إحصائية ترمي إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون منزل في فرنسا غزته حشرات بق الفراش.

أسباب انتشار بق الفراش

ومن أسباب انتشار بق الفراش عدم تعريض المنزل والفراش من الداخل لأشعة الشمس، وعدم تنظيف المنزل والفراش، فضلاً عن وجود بعض الحيوانات الأليفة داخل المنزل، ووجود أثاث قديم والمستعمل والذي قد يحتوي على بق الفراش، وعند إدخاله إلى المنزل يتسبب في نقل البق إلى باقي المفروشات.

طرق الوقاية من حشرة البق

ومن طرق الوقاية من حشرة البق، هو أن يتم الحفاظ على نظافة المنزل واستبدال فراش السرير من وقت لآخر، وتنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وغسل أغطية الفراش والبطانيات بشكل دوري.