محافظة أسيوط تشهد اليوم الأربعاء الأجواء صافية غالبًا والعظمى 32 درجة مئوية

تتوقع محافظة أسيوط اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء صافية غالبًا، مع درجة حرارة عظمى تبلغ 32 درجة مئوية ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 18 درجة مئوية. وتشير التوقعات إلى أن الرياح ستكون شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم في الساعة.

وتحذر الجهات المعنية من جودة الهواء غير الصحية، في حين يتوقع أن يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى 3 معتدلًا. كما يتوقع الخبراء وجود هبوب رياح قوية تصل إلى 37 كم في الساعة، ورطوبة تتراوح من 31٪ إلى 53٪، ودرجة تكثف تبلغ 13 درجة مئوية.

ويبدو أنه من المتوقع أن يكون الغطاء السحابي منخفضًا بنسبة 0٪، والرؤية سيكون محدوداً إلى حد ما حيث تتوقع الرؤية بمسافة 1.6 كم. أما أقصى ارتفاع للسحاب فسيصل إلى 9100 متر.