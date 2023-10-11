نائب محافظ الوادي الجديد تقوم بجولة مفاجئة بمدارس الخارجة

قامت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد بجولة مفاجئة على بعض مدارس إدارة الخارجة التعليمية، وذلك لتفقد سير نظام العمل والانضباط في العملية التعليمية، وكذلك الاطلاع على سير العمل والانضباط في العملية التعليمية. انتظام . زيارات المراقبين للمدارس.

وتفقدت نائب المحافظ مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات، وأشادت بمستوى المراقبة والاهتمام بالمحتوى التعليمي داخل قاعات المدرسة، وكذلك الالتزام بالزي المدرسي للطالبات والمعلمات، موجهاً بصرف مكافآت للمعلمات المتميزات والمعلمات. الطلاب، ودعم المدرسة لاستكمال الأنشطة التعليمية اللازمة.

تابعت مدرسة صلاح الدين الابتدائية المشتركة والتأكد من مستوى الأداء الأكاديمي للطلاب والرعاية التي يحظى بها طلاب الدمج بالمدرسة، وأمرت بتوفير العمالة اللازمة للمحافظة على مستوى النظافة العامة داخل المدرسة. والتي تعمل في الورديات الصباحية وبعد الظهر.