شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، انخفاضا جديدا في الأسواق والشركات والمصانع المحلية، ليتراجع سعر طن حديد عز بقيمة 83 جنيها.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سعر طن الحديد الاستثماري: 34373 جنيها، بانخفاض 5 جنيه.

سعر طن حديد عز: 35669 جنيها، بانخفاض 83 جنيه.

سعر طن حديد الكومي بـ 33 ألفا و500 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي بـ 33 ألفا و500 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل بـ 33 ألفا و400 جنيه.

سعر طن حديد سرحان بـ 33.500 جنيه.

- سعر طن حديد بشاي بـ 35000 جنيه.

- سعر طن حديد الدخيلة بـ 35500 جنيه.

- سعر طن حديد المعادي بـ 32500 جنيه.

- سعر طن حديد مصر ستيل بـ 33400 جنيه.

- سعر طن حديد المصريين بـ 33700 جنيه.

- سعر طن حديد العشري بـ 32000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 1199 جنيها، بانخفاض 10 جنيه.

- سعر أسمنت المسلح بـ 1750 جنيهًا.

- سعر أسمنت النصر بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت وادي النيل بـ 1680 جنيها.

- سعر أسمنت المخصوص بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت طرة وحلوان بـ 1710 جنيهات.

- سعر أسمنت السهم بـ 1680 جنيها.

- سعر الأسمنت الأبيض بـ 3600 جنيه.

- سعر الأسمنت سوبر سيناء بـ 3450 جنيها.

- سعر أسمنت الواحة الأبيض بـ 3550 جنيها.

- سعر أسمنت الواحة المخلوط بـ 1130 جنيها.

سعر طن حديد عز والدخيلة بـ 35 ألفا و500 جنيه.