ميدو: أبلغت المصري بعدم صحة التعاقد مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه أبلغ إداريين النادي المصري البورسعيدي بعدم صحة التوقيع مع الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبلغت إداريين الزمالك لإبلاغ إداريين المصري بعدم صحة التوقيع مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لأنهما موقعان على عقد مع الزمالك"

واختتم: "النادي المصري أكمل في إجراءات التعاقد مع الثنائي رغم علم إداريين النادي بعدم صحة التوقيع معهما"