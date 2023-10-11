الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة: سنحدد موعد التحقيق في أزمة لاعبي المصري خلال ساعات

أحمد عيد وأحمد أيمن
أحمد عيد وأحمد أيمن منصور

أكد ايهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه تم مراسلة النادي المصري بالمثول للتحقيق في واقعة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور وتوقيعهما لناديين، ولكنهم طلبوا تأجيله، مشيرا إلى نادي انبي ليس طرفًا في الأزمة الحالية بشأن أحمد عيد.

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وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لسنا ضد المصري، كما أن هناك شكوى أخرى ضدهم من حسام حسن المدير الفني السابق الذي يطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة، ولا يوجد تعنت مطلقًا ضدهم، ونحن مع جميع الأندية للحصول على حقوقها".

وأضاف: "يتم تحديد موعد لاحق للتحقيق بعد تأجيله من جانب المصري، واليوم قمت بإجراء اتصالات مع مسئولي اتحاد الكرة، لحسم هذه الأزمة".

وختم: "سيتم ابلاغ جميع الأطراف المتناوعة بالموعد الجديد للتحقيق في الساعات القادمة".

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