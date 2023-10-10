أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 21 شهيدا ونحو 130 جريحا بالضفة الغربية.

واستفاق سكان قطاع غزة، صباح الثلاثاء، في اليوم الرابع للحرب على وقع القصف الذي لم تهدأ وتيرته، وسوى أحياء بأكملها في القطاع المحاصر، ورصدت مقاطع فيديو نزوح مزيد من السكان من أماكن سكناهم.

فقد أفادت مصادر فلسطينية بوقوع غارات إسرائيلية مكثفة على عدة مواقع في قطاع غزة، فيما أعلنت إسرائيل قصف 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في غزة.

ورصدت مقاطع فيديو دمارا كبيرا في منطقة حي الرمال بالمدينة بعد ليلة شهدت قصفا هائلا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان الحي بضرورة مغادرته لأنه سيتعرض لقصف مكثف.

وفي الأيام الماضية، دمر الجيش أحياء أخرى في مناطق متفرقة في القطاع.

ويبدو أن استراتيجية الجيش تركز على تدمير أحياء بأكملها في الحرب الحالية، ونشر فيديوهات تشير إلى ذلك.

ونقلت صحيفة هآرتس عن متحدث باسم الجيش قوله إن القصف حاليا يركز على إحداث الأضرار أكثر من الدقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة دمرت 790 وحدة سكنية وألحقت أضرارا جسيمة بـ 5330 وحدة سكنية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك 14 أمريكيا قتلوا فى الأحداث التى شهدتها إسرائيل، متابعا: "ندعم إسرائيل على الدوام ولا يمكن تحمل رؤية الفظائع التى حدثت".

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة له معلقا على التصعيد الإسرائيلى على غزة بثتها قناة القاهرة الإخبارية: "عززنا مواقعنا في الشرق الأوسط للردع".

وتابع جو بايدن: "هناك أمريكيون ضمن من تم احتجازهم، سنبقى متحدين لدعم إسرائيل وسنزودها بالذخائر لتعزيز منظومة القبة الحديدية".