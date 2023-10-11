أفضل 3 أطعمة للحوامل تحمي حياة الجنين وتعزز صحته

يوصي الأطباء النساء الحوامل بضرورة ابتاع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتها البدنية وصحة الجنين طوال فترة الحمل، والذي يجب أن يتضمن أطعمة صحية غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتين والكربوهيدرات والحديد والمغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة.

ووفقًا لما نشره موقع hindustantimes ، تحمي الأطعمة الصحية الحوامل من حدوث خطر المضاعفات بالنسبة للأم والجنين معًا، كما تضمن حصول الأم وجنينها على تغذية مناسبة لهما، وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الأطعمة بحسب نصائح الأطباء.

السبانخ

تلعب السبانخ دورًا حاسمًا في الوقاية من العيوب الخلقية، ودعم نمو عظام الطفل، والحفاظ على مستويات طاقة الأم، ومنع عيوب الأنبوب العصبي.

2.سمك السلمون

كنز من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة DHAوEPA، فهي أساسية لنمو دماغ الطفل وعينيه، وتقلل خطر الولادة المبكرة وتوفر فوائد مضادة للالتهابات للأم، كما تساعد على نمو أعضاء الطفل وعضلاته وأنسجته.

3.الأفوكادو

مصدر للدهون الصحية والألياف ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مما يعزز نمو دماغ الطفل، بينما يدعم البوتاسيوم نمو دماغ الطفل. يساعد في الحفاظ ويحافظ على ضغط الدم المناسب للأم، مما يقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل.