سب ممدوح عباس.. غدًا أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور

تعقد الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الأربعاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق لاتهامه بسبه وقذفه.

ومن جهة أخرى قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 6 نوفمبر للمذكرات.

وحملت القضيتان رقم 1859 لـ 2023 جنحة مباشرة و1847 لـ 2023 جنحة مباشرة، واتهم ممدوح عباس مرتضى منصور، بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الجانب الأخر قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل الدعوى رقم 2261 لسنة 2023 المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق ضد محمد زكريا عيد سراج الدين بتهمة تعمد إزعاجه ومضايقته لجلسة 18 نوفمبر للاطلاع.

وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت البلاغ المقدم من مرتضى منصور والذي حمل رقم 2261 لسنة 2023 إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقررت دائرة الجنح تحديد أولى جلسات القضية اليوم 7 أكتوبر 2023.

واتهم مرتضى منصور محمد سراج الدين بتعمد الإزعاج والمضايقة.