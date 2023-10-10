محافظ جنوب سيناء يبحث إجراءات إقامة مسابقة القرآن الكريم تحت رعايته بالتعاون مع المصرف المتحد.

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم، وفد المصرف المتحد جيهان أبو حسين، نائب مدير عام رئيس قطاع إيثار للمسئولية المجتمعية والاستدامة رئيس لجنة مسابقة القرآن الكريم بالمصرف المتحد، وحامد عصام، مدير مساعد بإدارة إيثار للمسئولية المجتمعية، ومحمود عصام مصرفي ممتاز بإدارة إيثار للمسئولية المجتمعية والاستدامة.

تم خلال اللقاء بحث إجراءات إقامة مسابقة القرآن الكريم المقامة تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد العضو المنتدب.

وأشارت جيهان أبو حسين أن المسابقة تتم سنويًا منذ بدء المصرف الإسلامي والبنك المصري المتحد في بداية الثمانينات واستمرت لما بعد الدمج من عام 2006.

مشيرة أن المسابقة تتم بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وتتم الاختبارات بالشروط الموضوعة بمعرفة لجنة القرآن الكريم بالمصرف المتحد، وتقدم جوائز مالية تصل الي 2000 جنيه للفائز، توزع في الحفل الختامي يوم 24 نوفمبر بشرم الشيخ.

وأوضحت أبو حسين أنه تم إجراء الاختبارات بالمدن والتجمعات البدوية الطور، رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، وتجمعات " الحسوة، الجوفة، الطرفة، الاسباعية، بسانت كاترين".

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بإقامة هذه المسابقة السنوية للتشجيع علي حفظ القرآن الكريم بالإضافة للمسابقة التي تنظمها محافظة جنوب سيناء في ليلة القدر كل عام، وأشاد المحافظ بدور المصرف المتحد وجهوده في دعم الطلاب أبناء المحافظة.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.