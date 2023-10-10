الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الدفع بـ12 سيارة إطفاء .. جهود متواصلة لإخماد حريق شب بمول وامتد لبنزينة بالمنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

جهود متواصله  لقوات الحماية المدنية بالمنوفية ، للسيطرة على الحريق الذى نشب مساء اليوم بأحد المولات التجارية، وامتد لمحطة وقود مجاورة بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

 

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إصابة 8 أشخاص في حريق محل أحذية بباب الشعرية

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السيطرة على حريق هائل بأحد المحلات بمدينة رأس سدر

تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء ..جهود متواصلة لإخماد حريق شب بمول وامتد لبنزينة بالمنوفية

وكان حريق هائل نشب بأحد المولات التجارية وامتد لمحطة وقود مجاورة فى قرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية.

وتلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بنشوب حريق هائل بمول وامتد لمحطة وقود مجاورة فى قرية بوهة شطانوف تم الدفع بـ 12 سيارة تابعة للحماية المدنية كما تم الدفع بسيارات الإسعاف.

 حريق محل أحذية فى باب الشعرية

كما أصيب 8 أشخاص فى حريق نشب داخل محل للأحذية في حارة بمنطقة باب الشعرية، ومازالت قوات الدفاع المدني تعمل جاهدة للسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل أحذية، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكنت القوات من إنقاذ العاملين بالمحل ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية، وعددهم 8 أشخاص، ما بين حالات حروق واختناق.

عدم وجود شبهة جنائية في حريق شقة سكنية بفيصل

كما تواصلت جهات التحقيق بمديرية امن الجيزة  حول حادث نشب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، إلى أن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات الداخلية، هو سبب أفتعال الحريق ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

كانت بداية الأحداث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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